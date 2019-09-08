خالد الفالح يعلق على إعفائه من منصبه.. ويوجه رسالة لوزير الطاقة الجديد

علق وزير الطاقة السابق، خالد الفالح، على إعفائه من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا له.

وقال الفالح في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم”.

وتابع في تغريدة ثانية: “أهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام”.

وأضاف: “وختاما أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح”.