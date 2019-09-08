من هو نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية الجديد؟

صدر أمر ملكي بتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

وأسامة بن عبدالعزيز الزامل هو رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية منذ فبراير 2010 ورئيس مجموعة “الزامل القابضة” منذ 2018 .

وهورئيس اللجنة الوطنية الصناعية في “مجلس الغرف السعودية” وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في “الغرفة التجارية الصناعية في الرياض” كما أنه عضو مجلس إدارة كل من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وشركة الزامل ألبا وشركة بيشوف وكلاين وشركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية”.

كان عضوا في مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات ورئيسا لمجلس إدارة شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية بين 2013 و2017 وتقلد العديد من المناصب في مجموعة الزامل القابضة. وعمل مديرا عاما لـ “شركة هاي تك” بين 2000 و2003 وباحثا في إدارة السوق ومحللا للتنمية وتطوير الأعمال في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بين 1998 و2000.

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1998 من “جامعة هيوستن” في الولايات المتحدة الأميركية وبكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1995 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.