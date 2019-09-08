عاجل اليمن : انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة إشهار تحالف حوثي إماراتي جديد في صنعاء .. وبن حبتور يحتفل بالمناسبة

شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة إشهار تحالف حوثي إماراتي جديد في صنعاء .. وبن حبتور يحتفل بالمناسبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترجمت قيادات الحوثي الانقلابية، اللقاءات الاماراتية الايرانية الأخيرة، إلى خطوة للتقارب بينها وبين الدولة المشاركة في التحالف العربي . و حضر رئيس حكومة الانقلاب غبر المعترف بها،عبدالعزيز بن حبتور، حفل تخرج الدفعة الأولى في قسم الاسنان بالجامعة الإمارتية في صنعاء، أمس السبت. اخر الاخبار عــاجل حضرموت على صفيح ساخن .. وإغلاق الشوارع وأعمدة الدخان تغطي سماءها وإعلان طارئ للشرعية (صور) معتز مطر يشفي غليل اليمنيين .. يمسح الأرض بصحفي سعودي أساء لليمن وشعبها على قناة صهيونية!.. شاهد الفيديو مفاجأة قتلة خاشقجي يحصلون على هذه المكافآت الضخمة وصحيفة خليجية تكشف بالاسم عن المسئول الذي منحهم بعد ساعات من اعلان القبائل النفير لدعم الشرعية.. الإمارات تفاجئ الجميع بأول رد عسكري ومصدر يكشف مايحدث قرار قضائي صادم بحق الرئيس الراحل: ‘‘استحق العقاب ولكن ...’’.. شاهد المفاجأة Advertisements لا يخضع لأوامر الرئيس هادي ولا السعودية هذا هو ‘‘السلاح الفتاك’’ لدى اليمنيين الذي أصاب محمد بن زايد بالرعب..! تفاصيل اجتماع سري «سعودي اماراتي» ومشروع اتفاق يحدد «مصير عدن».. هادي يرفض التوقيع ويضع شرطا أغضب «ابوظبي» ورد للتو عمان تزف بشرى سارة وتعلن إنتهاء الازمة الخليجية برعاية السلطان قابوس .. (التفاصيل) عاجل :نائب الرئيس يقدم استقالته رسميا .. وهزيمة ساحقة في أبين إعلان عسكري عاجل من التحالف العربي وتحذيرات هــامة للمواطنين .. شاهد ما ورد فيه ؟ شرطة دبي تلقي القبض على القذر حمد المزروعي أثناء تورطه في جريمة أخلاقية .. شاهد (الصورة) لن تصدق من تكون؟ وفد الانتقالي يطالب الرئيس هادي بتعيين الشخصية المقربة من الحوثيين نائبًا للرئيس .. وشخصية شمالية في منصب رفيع (الأسماء) ترجمت قيادات الحوثي الانقلابية، اللقاءات الاماراتية الايرانية الأخيرة، إلى خطوة للتقارب بينها وبين الدولة المشاركة في التحالف العربي . و حضر رئيس حكومة الانقلاب غبر المعترف بها،عبدالعزيز بن حبتور، حفل تخرج الدفعة الأولى في قسم الاسنان بالجامعة الإمارتية في صنعاء، أمس السبت.

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