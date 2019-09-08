عاجل اليمن : عــاجل حضرموت على صفيح ساخن .. وإغلاق الشوارع وأعمدة الدخان تغطي سماءها وإعلان طارئ للشرعية (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل حضرموت على صفيح ساخن .. وإغلاق الشوارع وأعمدة الدخان تغطي سماءها وإعلان طارئ للشرعية (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلق محتجون،اليوم الأحد، عددا من شوارع مدينة المكلا (عاصمة محافظة حضرموت) الرئيسية احتجاجا على استمرا ر تدهور خدمة الكهرباء.

ونقل حضارم نت ، عن سكان محليون بمدينة المكلا قولهم إن المحتجين قاموا بإحراق الإطارات ماتسبب بتوقف حركة المرور بمعظم شوارع المدينة الرئيسية.

وازدادت ساعات الانطفاء لتصل أربع ساعات انطفاء مقابل ساعة ونصف خدمة فقط مافاقم معاناة المواطنين.

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وتعيش محافظة حضرموت ساحلا وواديا تدهورا في خدمة الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة والرطوبة.

وحصل مأرب برس على صور تظهر احراق المحتجين الاطارات وقطع عدد من الشوارع الرئيسية في المكلا.

في السياق، طمأن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، المواطنين بتحسّن تدريجي وملحوظ في التيار الكهربائي عقب وصول باخرة الى ميناء المكلا وعلى متنها كميات من المازوت اليوم الأحد.

وقال المحافظ في تصريح صحفي إنه سيتم تفريغ الباخرة نهاراً أو في المساء ، وأعلن عن قرب وصول باخرتين على متنها كميات كبيرة من المازوت تكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر .

وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماماً كبيراً بموضوع استقرار التيار الكهربائي وتراعي حرارة الأجواء بالنسبة للمواطنين ، لذلك تعمل بكل جهد ليل نهار لتوفير المحروقات اللازمة لمحطات الكهرباء .

ودعا المحافظ المواطنين الى الصبر ومراعاة الوضع الحالي والظروف الصعبة التي تمرّ بها المحافظة والبلد بشكل عام ،مؤكداً أن تدخلات السلطة المحلية ستتواصل بشكل مستمر لاستقرار التيار رغم الظروف الصعبة .