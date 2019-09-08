عاجل اليمن : بعد ساعات من اعلان القبائل النفير لدعم الشرعية.. الإمارات تفاجئ الجميع بأول رد عسكري ومصدر يكشف مايحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من اعلان القبائل النفير لدعم الشرعية.. الإمارات تفاجئ الجميع بأول رد عسكري ومصدر يكشف مايحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وجهاء قبليون في محافظة أبين جنوبي اليمن، أمس السبت، “النفير العام”، لدعم الحكومة الشرعية، منددين بما تعرض له جنود الجيش من “قصف وحشي” من قبل الإمارات، بالتزامن مع إرسال حلفاء الأخيرة، تعزيزات إلى أبين، استعداداً على ما يبدو لموجة جديدة من التصعيد.

وشارك العشرات من وجهاء قبائل ما يُعرف بـ”المنطقة الوسطى” والشخصيات المحلية في اجتماع قبلي بمديرية “لودر” في أبين، للوقوف أمام الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن الجنوب اليمني، بما في ذلك، القصف الإماراتي، الذي قتل على إثره العشرات من جنود الجيش المنتمين للمحافظة ذاتها.

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كما أعلن المجتمعون في بيان صادر عن الاجتماع الوقوف مع الشرعية وتأييد بيان السعودية الصادر مؤخراً، بالإضافة إلى أنهم “أدانوا ما تعرض له أفراد وضباط الجيش الوطني من قصف وحشي من قبل دولة الامارات”، حسب تعبير البيان.

وطالب وجهاء أبين بالتحقيق والتوضيح من التحالف بما حدث من استهداف، كما طالبوا باعتذار الإمارات على وصفها “لأبنائنا الذين في الجيش الوطني بعناصر إرهابية”، إشارة إلى البيان الإماراتي الذي برر القصف، منذ أكثر من أسبوع.

وأكد المجتمعون وقوفهم مع الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي، قال البيان “تعلن قبائل المنطقة الوسطى النفير العام دفاعاً عن أرضنا وأعراضنا وكرامتنا تحت راية الجمهورية اليمنية والحكومة الشرعية ومساندة الجيش الوطني”.

وطالبت القبائل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتحقيق بالمجازر التي استهدفها القصف الجوي الإماراتي، بحق رجال الجيش و”المقاومة الشعبية”.

يُذكر أن بيان القبائل، جاء بالتزامن مع تحركات عسكرية، تشهدها محافظة أبين، والتي تعد البوابة الشرقية لعدن، حيث أرسلت قوات “الحزام الأمني” والتشكيلات المدعومة إماراتياً، المزيد من التعزيزات خلال الـ48 ساعة الأخيرة، استعداداً على ما يبدو لموجة جديدة من التصعيد.

وتعد أبين، مسقط رأس الرئيس هادي، وينتمي إليها عدد غير قليل من قيادات الشرعية، وسقط العشرات من القتلى والجرحى من المنحدرين من المحافظة، بالقصف الإماراتي والأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس/آب المنصرم.

وتسيطر مليشيا الإمارات، على مدينة “زنجبار”، مركز محافظة أبين، في وقتٍ ترابط فيه قوات الجيش الموالية للشرعية، في مدينة “شقرة” الساحلية، بالمحافظة ذاتها.

وفي السياق، أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي أن حل الأزمة في جنوب اليمن هو “الوقوف بجدية وشفافية أمام انحراف دور الإمارات”، معربا عن ترحيبه بالحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي “لكن ليس في الوقت الراهن”.

وأضاف الحضرمي في حوار مع وكالة سبوتنيك إننا “نعتقد أن الوقوف بجدية وشفافية أمام انحراف الإمارات هو الحل، الحل للعودة إلى عدن، وإعادة بوصلة التحالف للاتجاه الصحيح”.

كما أوضح الحضرمي أنه لا يوجد حتى الآن أي حوار بأي شكل من الأشكال مع الانتقالي، لافتا إلى أن هناك رغبة صريحة لدى السعودية “لإعادة بوصلة التحالف ضد الحوثي الذي يمثل المشروع الإيراني في اليمن”.