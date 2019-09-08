الشرقية تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من صيانة طريق الأمير نايف بالدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من صيانة طريق الأمير نايف بالدمام، وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّه تمَّ الانتهاء من أعمال صيانة المرحلة الأولى للطريق، التي تمثّلت في الانتهاء من الجزء الأول الواقع بين تقاطع شارع الملك عبدالعزيز إلى تقاطع شارع الملك سعود، ومن ثمَّ تقاطع شارع الملك سعود إلى تقاطع شارع الملك خالد، الذي يبلغ طوله ثلاثة آلاف متر طولي باتجاه واحد لكلا المسارين.

من جانبه، صرّح الناطق باسم الأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، بأنّ انطلاق المرحلة الثانية من صيانة الطريق، تبدأ من تقاطع شارع الملك عبدالعزيز إلى تقاطع شارع الملك سعود، ومن تقاطع شارع الملك سعود إلى تقاطع شارع الملك خالد في الاتجاه الثاني؛ بطول ثلاثة آلاف متر طولي باتجاه واحد لكلا المسارين.

وأضاف، أنّ الإدارة العامة للتشغيل والصيانة في وكالة التعمير والمشروعات، تقوم حاليًّا بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، موضّحًا أنّ الأمانة تسعى إلى الانتهاء من العمل في هذه المرحلة، حسب الجداول الزمنية المُعدة مسبقًا لهذه المرحلة، مع الالتزام بالجودة في العمل.