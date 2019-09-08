أمانة الطائف تكافح الحشرات في ٥٦ موقعًا رطبًا

شرعت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية (الإدارة العامة للصحة العامة)، في تنفيذ برنامج المكافحة الحشرية الحيوية بالمواقع الرطبة، وأماكن تجمُّع المياه داخل النطاق العمراني، وغطت خطة العمل للمرحلة الماضية 56 موقعًا تمَّ العمل فيها تباعًا.

وقالت وكالة الخدمات، بحسب بيانٍ صادرٍ عن أمانة المحافظة، إنَّها عملت على تنفيذ دراسة محكمة لرصد المواقع التي يكثر فيها نمو الآفات الحشرية الضارة، ووضع آلية لمكافحتها والتعامل الفعال معها.

ونفَّذت الأمانة برنامج المكافحة للآفات بطريقة حيوية، احتواء الآفات التي تنمو في البيئات الرطبة، وذلك من خلال زرع كائنات تمثل أعداءً طبيعيين للآفات، وتقوم بدورها بعمل المكافحة اللازمة، كما تحد من استخدام المبيدات الحشرية، وتحافظ على البيئة بما يضمن استدامة القضاء على الحشرات الضارة، مشيرةً إلى أنَّ المكافحة الحالية لا تلحق أي ضرر بالإنسان وتعد من الطرق الحديثة للمكافحة .