فريق طبي بالرياض يُنهي معاناة سيدة من زائدة دودية

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، أنّ فريقًا طبيًّا بمستشفى حوطة سدير، تمكَّن من إنهاء معاناة سيدة حامل في شهرها الخامس، من زائدة دودية.

وقالت «صحة الرياض»، في بيان صادر عنها اليوم، «أسهم فريقٌ طبي بمستشفى حوطة سدير، في إنهاء معاناة سيدة حامل في الشهر الخامس من حملها الأول، وكانت السيدة قد استقبلت بقسم الطوارئ، وهي تعاني ألمًا في أسفل البطن لازمها لمدة أربع ساعات، وكان مصحوبًا بقيء شديد».

وأظهرت نتائج التحاليل، التي أجريت للمصابة، أنّها تعاني التهابًا حادًا للزائدة الدودية، وشرح الفريق الطبي الحالة المرضية لها ولذويها، وحاجتها إلى إجراء عملية عاجلة؛ لإزالة الزائدة الدودية.

وبعد موافقة المريضة، تمّ استئصال الزائدة التي كانت ملتهبة بدرجة كبيرة، وكُللت العملية بالنجاح التام، حسب البيان.