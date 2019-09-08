بالصور.. أمير نجران ونائبه يكرمان مساعد المنطقة الجنوبية

كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني، بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدًا لقوة نجران، فيما هنَّأ اللواء ركن عايض بن نمشان القرني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: إنّ الأمير جلوي أعرب عن عظيم فخره واعتزازه بجهود القادة العسكريين في الحدّ الجنوبي وفي الداخل، وبالبطولات والانتصارات التي يحققها الرجال البواسل، ثابتين دفاعًا عن أرض الحرمين الشريفين، والذَّود عن حياض الوطن الغالي.

وعبّر أمير المنطقة عن شكره للواء ركن محمد الزهراني على ما قدَّمه لخدمة جزءٍ من الوطن، متمنيًّا للجميع التوفيق في المرحلة المقبلة، لِمَا فيه خدمة للدين ثم الملك والوطن.

من جهته، عبّر اللواء الزهراني عن اعتزازه بالعمل في الحدّ الجنوبي دفاعًا عن أرض الوطن، وعن شكره على ما لقيه من دعم من أمير المنطقة، فيما أكّد اللواء القرني أنَّ الثقة بتعيينه قائدًا لقوة نجران، دافع لبذل المزيد من الجهد والتضحيات لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

كما استقبل نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مساعد المنطقة الجنوبية، وقائد قوة نجران، وبارك تكليف اللواء ركن الزهراني واللواء ركن عايض القرني بمنصبيهما الجديدين، معربًا عن أمنياته لهما بالتوفيق والعون في مهمتهما العظيمة.