الجبير وجريفيث يبحثان مستجدات الساحة اليمنية والجهود الإغاثية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث؛ بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ المسؤولين بحثا خلال اللقاء المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافةً إلى الدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بيانًا مشتركًا، أعرب فيه البلدان عن ترحيبهما باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار.

وشدَّدت الرياض وأبوظبي، على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات (عدن، أبين، وشبوة)، وأهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية، أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة.