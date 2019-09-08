مجمع الملك فيصل بالطائف يحصد المركز السابع على مستوى المملكة

حصد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، المركز السابع على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك وفق برنامج رصد الأعراض الجانبية للأدوية والالتزام بمعايير السلامة الدوائية خلال شهر يوليو الماضي.

وقدَّمت الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة شكرها لمدير المجمع الطبي الأخصائي أول مبارك اليامي، على الدعم المستمر وتذليل العقبات والذي تجلى فيما حققه قسم الرعاية الصيدلية بالمجمع من إنجازات متميزة في مختلف الخدمات الصيدلية ومنها إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بالأعراض الجانبية للأدوية.

يذكر أن المجمع افتتح مكتب «تيقظ» للإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية بعد توقيع اتفاقية مع هيئة الغذاء والدواء، ويعد المجمع أكبر مستشفى بالطائف؛ حيث يضم 800 سرير في مختلف الأقسام كما يتبعه 27 مركزًا صحيًا.