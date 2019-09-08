«فريق عمل» لتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات بمدارس بحرة

تفقَّد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، اليوم الأحد، عددًا من مدارس محافظة بحرة، شملت مدرسة حارثة بن النعمان الابتدائية، وبحرة الابتدائية، وخالد بن يزيد الابتدائية، ومتوسطة بحرة المجاهدين الثانية بنات.

واطلع الزائدي، خلال الزيارة، على الأعمال التدريبة التي يُنفِّذها المكتب في أداء رسالته التعليمية والتربوية، كما وقف على الأداء التعليمي واحتياجات المدارس، مؤكدًا ضرورة رصد احتياجات المدارس ورفعها للإدارات المعنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال الزائدي إنَّه تمّ تشكيل فريق عمل للوقوف على احتياجات المكتب عن كثب ووضع المشروعات وترتيب الأوليات، معبرًا عن شكره لمدير مكتب تعليم بحرة وقادة المدارس والمعلمين على الجهود المبذولة لتحقيق ما تصبوا إليه وزارة التعليم، مشيداً بما قام به مكتب تعليم بحرة من جهود كبيرة وما بذله قادة المدارس من خلال تنفيذ أداء تعليمي متميز.