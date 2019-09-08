بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بمنطقة المدينة المنورة, اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1441 هـ لمبانيهم من فنادق ودور سكنية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، دعت اللجنة المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة المراجعة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح قبل انتهاء المدة المحددة.
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