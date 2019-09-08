القيادة تُهنِّئ رئيس طاجيكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إنّ الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس رحمان، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، عبّر فيها سموُّه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس رحمان، راجيًا لحكومة وشعب طاجيكستان المزيد من التقدم والازدهار.
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