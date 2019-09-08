لودريان: استهداف الحوثيين المطارات السعودية «أمر لا يطاق»

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطارات السعودية، بأنّه وضعٌ لا يُطاق.

ونقلت فضائية «العربية» عن لودريان قوله في مقابلة مع محطة «أوروبا 1»: «السعودية ضحية لإطلاق الحوثيين طائرات مسيرة تصل إلى مطاراتها وهذا وضع لا يُطاق».

وفي سياق العلاقات السعودية– الفرنسية، تلقَّى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا أمس السبت، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية: إنّ الاتصال شهد استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.

في سياق آخر، اعتبر لودريان أنَّ قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 يمكن التراجع عنه، مؤكّدًا أنّ بلاده ستواصل السعي لحوار من أجل عودتها إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

وغداة إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، صرّح لودريان: «على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال.. الإجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنّها ليست نهائية.. يمكنهم التراجع وطريق الحوار لا يزال مفتوحًا».