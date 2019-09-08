«الشرقية» تدعو الراغبين في الحصول على ترخيص مخيم بالمتنزه البري للتسجيل

دعت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، الراغبين في الحصول على ترخيص موقع مخيم في المتنزه البري المؤقت، للتسجيل عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الأمانة، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنّ المتنزه يبعد عن مدينة الدمام بـ20 كيلومترًا، ويقع على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار، وتُجهِّزه الأمانة لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وذلك وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التنزه في الأماكن البرية، وتقديم الخدمات لهم.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد بن عبدالعزيز الصفيان- حسب البيان- إنَّ طلب ترخيص موقع المخيم يتم من خلال الرابط المخصص في موقع الأمانة ؛ حيث يتم حجز الموقع وتحديده، وإرسال رسالة للمتقدم تبيّن حالة الطلب، لافتًا إلى أنَّ تقديم الطلب لا يتطلب من المتقدم الحضور لمقر الأمانة.

وأضاف، أنَّ الأمانة حدَّدت رسومًا رمزية للترخيص بواقع 1500 ريال، وذلك مقابل الخدمات البلدية، التي تقدمها الأمانة في موقع المخيمات، إلى جانب رسوم تأمين الموقع بمبلغ 1000 ريال، مشيرًا إلى أنَّ هذه الإجراءات تتم بمكتب الخدمات بموقع المتنزه، الذي حدَّدته الأمانة بعد إرسال رسالة نصية للمتقدم تفيده بموافقة الأمانة الحصول على المخيم ورقمه، مؤكدًا أنَّ هناك لائحة غرامات ستنفذ داخل هذا المتنزه لمخالفي أنظمة التخييم.