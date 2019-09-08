بالصور.. جامعة جدة تشارك في الرحلة العلمية «رائدات الرؤية» بماليزيا

شاركت جامعة جدة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بالرحلة العلمية لدولة ماليزيا 2019، تحت مسمى «رائدات الرؤية».

نظَّمت الرحلة جامعة الأميرة نورة، تحت مظلة لجنة عمداء شؤون الطلاب وشركة وسم الاستدامة بمشاركة 36 طالبة من عشر جامعات سعودية، وتضمن برنامجها زيارة أكبر الجامعات والمعاهد العلمية في ماليزيا، إضافةً إلى وزارة شؤون المرأة، كما التقى الوفد المشارك بالرحلة بالسفير السعودي وممثل الملحقية.

واستهدفت الزيارة تمكين الطالبة الجامعية وتطوير مهاراتها ومعارفها بالاطلاع على أبرز البرامج والتخصصات وتبادل الخيرات العلمية، حيث مثل وفد الجامعة وكيلة عمادة شؤون طلاب للأنشطة والتطوير أريج باعشن والطالبتان، ليال باسليم وغزل مليباري.