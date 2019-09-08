الفالح يشكر القيادة على منحه فرصة خدمة الوطن

توجَّه وزير الطاقة السابق المهندس خالد الفالح، بالشكر إلى القيادة على منحه فرصة خدمة الوطن.

وقال الوزير في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي؛ حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم».

وتابع الفالح: «أهنئ أخي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام».

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واختتم وزير الطاقة السابق: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان للزملاء كافة الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدَّموه وما سيُقدِّمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح».

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر أمس السبت، بإعفاء وزير الطاقة المهندس خالد الفالح من منصبه، وتعين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرًا للطاقة.

وفي أمر ثانٍ، أعفى الملك سلمان المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.