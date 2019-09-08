السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يوجه باستحداث مركز غسيل كلوي في مستشفى بللحمر



أبها 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة باستحداث مركز غسيل كلوي بعدد 4 أسرة في مستشفى بللحمر العام، مؤكداً سموه على أهمية دعم المركز بمختصين وممرضين في مدة اقصاها شهرين .

جاء ذلك، إثر مطالبة أهالي مراكز بللحمر باستحداث وحدة للغسيل الكلوي بالمستشفى، وتخفيف العبء على المرضى من تكبد العناء لمراجعة المستشفيات المركزية.

وعبر أهالي مركز بللحمر عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لتنمية المنطقة وتوفير احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جليلة على مختلف الأصعده.

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16:53ت م

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