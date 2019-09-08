السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة تُنفذ خطتها الميدانية للعام الدراسي



المدينة المنورة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

ينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة, خطته الميدانية للعام الدراسي الجديد, من خلال توزيع المكلفين على خمسة نطاقات عمل تركز على الجولات الميدانية بجوار المدارس والكليات والمعاهد بالمشاركة والتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمنطقة خلال ساعات الصباح، وعند انصراف الطلاب والطالبات، بالإضافة للجولات الميدانية على المواقع الأخرى.

وحث مدير عام الفرع بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان المطوع, الفرق الميدانية بالتحلي بالحلم والأناة والتقيد بالأنظمة والتعليمات, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللطف واللين, سائلاً المولى جل وعلا لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات التوفيق والنجاح.

// انتهى //

16:40ت م

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