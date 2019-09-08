السعودية اليوم / الجمعية الخيرية بمركز الخريطة تنتخب مجلس إدارتها الجديد



تبوك 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية الخريطة الخيرية مجلس الإدارة الجديد للمرحلة القادمة وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز الخريطة التابع لمنطقة تبوك، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك فايز الذبياني، والمشرف على الجمعيات بالمنطقة عبدالحكيم الرشيدي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض إنجازات الجمعية وما وصلت إليه مشروعاتها في هذا العام 2019م والمصادقة على التقرير المالي للعام 2018م ، إلى جانب مناقشة خطة العمل للعام 2020م.

عقب ذلك أعلنت لجنة الفرز للانتخابات نتائج التصويت التي على ضوئها جاء تكوين مجلس إدارة الجمعية الجديد على النحو التالي: المهندس علي دخيل الله سليمان رئيساً للمجلس ، وإبراهيم سلامة سمران نائب للرئيس ، وناجي محمد عواد أمينا للصندوق ، وعضوية كل من تركي عويض عيد وخالد محمد حمدان ومشاري مسلم دخيل وإبراهيم عويض عودة وصالح عويض سليمان وحمدان سليم علي.

ووجه أعضاء الجمعية العمومية شكرهم وتقديرهم لأعضاء مجلس الإدارة السابق على ما قدموه للجمعية من أعمال وخطط وإنجازات, مثمنين الدعم والمتابعة المستمرة الذي تحظى به الجمعية من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة لتنسيق جهودها وتعزيزا لدور الجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة.

// انتهى //

16:23ت م

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