

جدة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" غداً الاثنين في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين, الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويستقطب المؤتمر عدداً من الشخصيات العالمية وصناع القرار، حيث يناقشون خلال المؤتمر مستقبل الطاقة والتحديات التي تواجهها، ومجالات الابتكار التي تسهم في مستقبل مزدهر لصناعة الطاقة في العالم وضمان وصولها إلى جميع الدول.

وتأتي مشاركة "كاوست" في المؤتمر ضمن جناح المملكة العربية

// انتهى //

15:56ت م

0157



جدة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واستشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" غداً الاثنين في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين, الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.ويستقطب المؤتمر عدداً من الشخصيات العالمية وصناع القرار، حيث يناقشون خلال المؤتمر مستقبل الطاقة والتحديات التي تواجهها، ومجالات الابتكار التي تسهم في مستقبل مزدهر لصناعة الطاقة في العالم وضمان وصولها إلى جميع الدول.وتأتي مشاركة "كاوست" في المؤتمر ضمن جناح المملكة العربية السعودية الذي يُعد أكبر جناح لدولة مشاركة هناك، حيث يقع الجناح السعودي على مساحة 1395 متراً مربعاً، ويضم الجناح عدداً من المؤسسات الحكومية وجهات القطاع الخاص المؤثرة في مجال الطاقة.// انتهى //15:56ت م0157

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "كاوست" تفتح نوافذها الذكيّة لالتقاط الشمس دون حرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.