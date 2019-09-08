مسرعة أعمال مسك تحتضن 12 شركة تقنية ناشئة

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تدخل 12 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن مشروع “مسرعة أعمال مسك للنمو”، الذي يطلقه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” ممثلًا في مبادرة مسك الابتكار بالشراكة مع سيدستارز “seedstars” ورؤية للاستثمار “Vision Ventures”، وذلك في مدينة الرياض يوم 9 محرم 1441هـ الموافق 8 سبتمبر 2019م.

وتستمر برامج المسرعة، لـ 3 أشهر يتخللها تدريب مكثف يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الملتحقين بما يساهم في تنمية واستدامة مشاريعهم.

ومن المنتظر أن ينتهي البرنامج التدريبي المكثف الذي يضم 24 شابًا وشابة يمثلون الشركات الـ12، ويمتد إلى 3 أشهر ضمن مشروع مسرعة “أعمال مسك للنمو”، بإتاحة الفرصة لدعم عدد من المنشآت الصغيرة والمشاريع الريادية وتمويلها من قبل شركة “رؤية للاستثمار في رأس المال الجريء”، في خطوة تعكس حرص المشروع على دعم وتمكين الشباب وفتح مجالات أرحب أمام أعمالهم.

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وفي الوقت الذي سيحصل فيه المشاركون المؤهلون على الدعم الإرشادي في عدة نواحٍ كإدارة الخبرات والقيادة واستراتيجيات الحصول على التمويل، يسعى مشروع “مسرعة أعمال مسك للنمو” بمركز المبادرات إلى المساهمة في نمو ريادة الأعمال في المملكة، وتطوير البيئة الحاضنة للمشاريع، ودفع عملية نمو الشركات، إلى جانب المساهمة في جلب استثمارات خارجية نوعية إلى المملكة، فضلًا عن زيادة نسبة الشركات الناشئة في السوق المحلي، وتنويع مصادر الدخل.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في استقطاب استثمارات من شركات خارجية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووضع خيارات أكثر لكبار الشركات الاستثمارية المحلية لدعم المنشئات الريادية التقنية التي ترى فيها تطوير لأعمالها، كما ستحصل الشركات المشار إليها على تمويل استثماري بقيمة 100 ألف دولار أمريكي (375 ألف ريال) وستظفر بفرصة عرض مشاريعها بعد الانتهاء من برنامج المسرعة على نخبة من المستثمرين المستقلين وشركات الاستثمار في رأس المال الجريء مع نهاية المشروع، فيما سيخضع مؤسسو هذه المشاريع إلى برنامج عملي لتطوير قدراتهم في ريادة الأعمال في العاصمة الرياض، وبرنامج آخر عن طريق شبكة الإنترنت (عن بُعد)، يقدمه خبراء من شركات عالمية.

ويعدّ مشروع مسرعة أعمال مسك للنمو فرصةً فريدة من نوعها في دعم وتدريب أصحاب المنشآت الريادية ودعم الشباب المتطلع إلى التواجد بشكل أكبر وفعلي في السوق المحلي، وزيادة نمو مشاريعه، بما يُسهم في خلق أكبر فرص من النجاحات الأمر الذي ينعكس على مؤشرات نمو السوق السعودي، وهو ما قد يكون بوابةً لدخول الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة.

كما تعد شركة رؤية للاستثمار من الشركات الرائدة في الاستثمار برأس المال الجريء تم إنشاؤها بواسطة رواد أعمال سعوديين وتستثمر في المراحل المبكرة للشركات الناشئة لمساعدتهم على النجاح والنمو وتحقيق أحلامهم وتركز على الاستثمار في الشركات المتواجدة في السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع إمكانية الاستثمار في الشركات العالمية التي تبحث عن التوسع في المنطقة.

ويطمح مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، إلى المساهمة بما تقدمه من مبادرات للشباب المتميزين في مجال ريادة الأعمال، في جعل المملكة مركزًا عالميًا للابتكارات المستهدفة، عبر تنفيذ برامج عمل وممارسات ذات مستوى عالمي، وفق المتطلبات والفرص المتاحة في المملكة، وهو ما يتفق مع توجهات مؤسسة مسك الخيرية في احتواء المبدعين من الشباب من الجنسين، وتطوير قدرات الأفراد وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق طاقاتهم.







