10 آلاف وافد ينضمون لهيئة المحاسبين القانونيين.. والمغامس: لا يعتبر اعترافا

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن استقبالها 10 آلاف وافد، تم انضمامهم لعضوية الهيئة، عبر التسجيل المهني، الذي يعتبر أحد أهم مبادرات ومشاريع هيئة المحاسبين بعد أن تم تدشينه من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الأربعاء الماضي.

من جهته، أشاد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، بتفاعل القطاع الخاص بالتسجيل المهني لدى الهيئة، والذي انطلق بدءا من غرة المحرم الجاري.

وأوضح المغامس أن ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين ملزمين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة، كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن. منوها بالجهود التي تبذل من القطاعين الخاص والعام لما فيه خدمة هذه المهنة الحساسة والهامة وبما يعود بمنفعة التنمية الاقتصادية.

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كما أكد المغامس أن الهيئة وضعت ضوابط محكمة وشروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للتسجيل المهني، وهي الحصول على بكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة، أو دبلوم محاسبة، أو التخرج في إحدى كليات العلوم الإدارية، واجتياز ١٥ ساعة أكاديمية في المحاسبة على الأقل، مع منحه فرصة إكمالها خلال سنة.

وبين أن التسجيل المهني هو فائدة للمهنة وللوطن من خلال ضبط الممارسة المهنية وكشف حالات التزوير في المؤهلات، وفتح الباب أمام ابناء وبنات الوطن، من خلال ارتفاع نسبة التوطين لا سيما أن التسجيل المهني يساعد على التعرف على واقع سوق مهنة المحاسبة.

وشدد المغامس على أن التسجيل المهني في هيئة المحاسبين لا يعد اعترافا من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين، حتى يتم التحقق من صحة المؤهل العلمي وتحقيق الشروط المطلوبة.

يذكر أن الهيئة السعودية للمحاسبين قد افردت من خلال موقعها الالكتروني كافة تفاصيل وشروط الانضمام في التسجيل المهني دون الحاجة الى زيارة مقر الهيئة او فروعها والذي يتيح لمنسوبي المهنة في كافة القطاعات الاقتصادية فرصة الانتماء لكيان مهني.