وفد من “الإسكان” يطلع على التجربة السنغافورية في قطاع “التنظيم العقاري”

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قام وفد من وزارة الإسكان السعودي المشارك في فعاليات مؤتمر “أسبوع البناء العالمي للبيئة”(IBEW) في سنغافورة، والذي يرأسه الأمير سعود بن طلال بن بدر، رئيس الوفد وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وبعض رجال الاعمال، بزيارة لمجلس الوكالات العقارية السنغافورية، وهي الجهة المسؤولة عن التنظيم العقاري ورفع مستوى الأداء للجهات التي تشارك في النشاط العقاري.

وكان في استقبال الوفد السعودي، الرئيس التنفيذي للمجلس، حيث استعرض بدوره المسؤوليات الذي يقوم بها من تنظيم وإدارة لوكلاء العقارات، وتثقيف المستفيدين.

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وكانت وزارة الإسكان عرضت تجربة المملكة في المساكن المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الذي تحتضنه “سنغافورة”، والذي يحمل عنوان (تحويل الطريقة التي نبني بها)، بمشاركة مبادرة “تحفيز تقنية البناء”.

وتعرض المملكة خلال المشاركة مبادراتها في مجال الإسكان، وجهودها نحو مساكن مستدامة، تساهم في المحافظة على الموارد البيئة، وخاصة استخدام تقنيات البناء، وأبرز الطرق العالمية في هذا المجال، وذلك خلال جناح وزارة الإسكان بالمعرض والذي يركز على مبادرة تحفيز تقنيات البناء التي تعد من أهم مبادرات الوزارة، كما يقوم الجناح بالتعريف بالاستثمار في المملكة تحت عنوان (استثمر في السعودية).