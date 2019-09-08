الان تتابع بدء إصدار وتجديد جوازات السفر للسعوديات عبر “أبشر” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال مصدر مطلع لـ”الخليج 365”، إن وزارة الداخلية بدأت إتاحة خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر للمواطنات اللاتي يبلغن 21 عامًا فأكثر عبر منصة “أبشر”، وذلك تنفيذا للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرًا.
يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات، أكدت في وقت سابق، أنه سيتم إدراج خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر بالنسبة للمواطنات اللاتي يبلغن 21 عامًا فأكثر ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة “أبشر”، مشيرة إلى أنه يمكن عن طريق خدمة مواعيد الجوازات القيام بحجز موعد لمراجعة إدارات الجوازات لتنفيذ الخدمة.
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