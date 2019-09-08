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الجبير يبحث مع غريفيث الجهود حيال المستجدات على الساحة اليمنية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة اليوم (الأحد)، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة للدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.


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