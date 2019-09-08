شكرا لقرائتكم خبر عن بدء خدمة إصدار وتجديد الجواز للسعوديات عبر «أبشر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

بدأت وزارة الداخلية إتاحة خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر للمواطنات اللاتي يبلغن «21» عاماً فأكثر، عبر منصة «أبشر»، وذلك تنفيذا للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً.

وكشف لـ«الخليج 365» مصدر مطلع أنه تم بدء تدشين خدمات إصدار وتجديد جواز السفر للسعوديات، إضافة إلى بقية الخدمات، عبر نظام «أبشر»، مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن إطلاق الخدمة حتى يتم التدشين رسمياً قريباً.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت منذ أيام أنه سيتم إدراج خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر بالنسبة للمواطنات اللاتي يبلغن «21» عاماً فأكثر ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة «أبشر» قريباً، مبينة أنه يمكن عن طريق خدمة مواعيد الجوازات القيام بحجز موعد لمراجعة إدارات الجوازات لتنفيذ الخدمة.