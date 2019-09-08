شكرا لقرائتكم خبر عن إذا لم يتم تسلُّم جواز السفر سيُلغى بعد هذه المدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت المديرية العامة للجوازات، الفترة التي يتم من خلالها مراجعة إداراتها لتسلم جوازات السفر بعد إصدارها إلكترونياً، محددة مدة زمنية قبل أن يتم إلغاء الجواز.

جاء ذلك في توضيح من «الجوازات» ردا على تساؤل مواطنة عبر حساب «الجوازات - أبشر» في «تويتر»، إذ أفادت المواطنة بأن زوجها أصدر لها جواز سفر، وبعد فترة طلقها من دون أن يتسلمه، مبينة مرور أكثر من عامين على هذه الواقعة، لترد الجوازات بأن جواز السفر يعتبر ملغياً وذلك لمرور أكثر من 89 يوماً على عدم تسلمه، وبإمكانها إصدار جواز جديد.

وفي نفس السياق، كشفت «الجوازات» أنه عند طلب وتنفيذ الخدمة لإصدار جواز السفر، وعدم تسلمه خلال الفترة المحددة، فإنه يلغى، ولا يمكن استرداد الرسوم.