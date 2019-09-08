شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة «مدعي استئناف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة «مدعي استئناف» على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لجهاز النيابة العامة وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة.

وحث المعجب، الزملاء على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على قيادتنا الرشيدة و يوفقها لكل خير.​