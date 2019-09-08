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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, القائم بأعمال سفارة المكسيك، الوزير المفوض لدى المملكة، إدوارد هيكتور موغيل فلوريس.
جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 03:36 PM
استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, القائم بأعمال سفارة المكسيك، الوزير المفوض لدى المملكة، إدوارد هيكتور موغيل فلوريس.
جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.
، أمير الرياض يستقبل القائم بأعمال سفارة المكسيك ،
المصدر : الخليج 365
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