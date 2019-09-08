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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة -مدعي استئناف- على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لجهاز النيابة العامة وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة.
وحثّ منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عوّدوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويوفقهما لكل خير.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 03:33 PM
"المعجب": في إطار دعم القيادة وبما يعمّق من طبيعة العمل القضائي في النيابة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة -مدعي استئناف- على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لجهاز النيابة العامة وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة.
وحثّ منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عوّدوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويوفقهما لكل خير.
، أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف ،
المصدر : الخليج 365
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