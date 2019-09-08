السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين "البيئة" و"جامعة الإمام" لتنفيذ برامج بيئية وتدريبية



الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مبنى الوزارة بالرياض ، لتعزيز التعاون في المجالات البيئية الأكاديمية والبحثية والتدريبية والتطويرية بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وللمساهمة في التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين في المجالات البيئية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

مثل الوزارة في عملية التوقيع سعادة وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، كما مثل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل سعادة وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله بن حسين القاضي.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات إعداد برامج أكاديمية في الهندسة والعلوم البيئية بما يتوافق مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، إضافة إلى نشر المعرفة والتوعية البيئية، عبر تشجيع إدراج مقررات علمية لطلاب الجامعة، تهتم بالقوانين والسلوكيات والمحافظة على البيئة وحمايتها.

وحسب بنود المذكرة، ستعمل الوزارة والجامعة على تنفيذ أهداف المذكرة عبر تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق الـجهود بين الطرفين، في تفعيل البرامج التـطوعية والمجتمعية ذات العلاقة بالأنشطة البيئية، وخصوصاً حملات التشجير التي تقـام في المنطقة الشرقية، إضافة إلى تشجيع أنشطة "النادي الهندسي البيئي" والأندية الطلابية البيئية المماثلة في الجامعة لرفع الوعي والمحافظة على سلامة البيئة.

كما سيعمل الطرفان، على إطلاق مبادرات مشتركة وتشجيع الأبحاث والدراسات بهدف إيجاد حلول للمشاكل البيئية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى المشاركة في تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ذات علاقة بالبيئة.

// انتهى //

15:51ت م

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