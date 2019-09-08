السعودية اليوم / محافظ العارضة يقف على استعدادات المحافظة للاحتفاء باليوم الوطني



العارضة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

تفقد محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ،اليوم ،مقر احتفال اليوم الوطني للمملكة الذي سيقام بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالمحافظة ، بحضور مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة .

وأكد محافظ العارضة خلال الجولة أهمية الإسراع في أكمال ترتيبات واستعدادات المحافظة للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع , التي تعيد للأذهان ذكرى توحيد بلادنا الغالية على يدي مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – سائلاً الله تعالى أن يديم على الوطن أمنه واستقراراه في ظل قيادته الرشيدة.

//انتهى//

15:25ت م

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