السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنهي المرحلة الأولى لصيانة طريق الأمير نايف



الدمام 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال صيانتها للمرحلة الأولى لطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، الواقع بين تقاطع شارع الملك عبد العزيز إلى تقاطع شارع الملك سعود وتقاطع شارع الملك سعود إلى تقاطع شارع الملك خالد، والبالغ طوله ٣ آلاف متر طولي باتجاه واحد لكلا المسارين.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة تستعد لإطلاق مرحلتها الثانية لصيانة طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، بالتنسيق مع الجهات الخدماتية ذات العلاقة، التي تبدأ من تقاطع شارع الملك عبدالعزيز إلى تقاطع شارع الملك سعود، ومن تقاطع شارع الملك سعود إلى تقاطع شارع الملك خالد، في الاتجاه الثاني وبطول ٣ آلاف متر طولي باتجاه واحد لكلا المسارين.

وبيّن الصفيان، أن الأمانة تسعى إلى الانتهاء من العمل في هذه المرحلة بحسب الجداول الزمنية المعدة مسبقا، مع الالتزام بالجودة في العمل.

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15:24ت م

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