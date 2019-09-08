السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في معهد التدريب البحري بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة



جدة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تقديم خدماتها للرجال في مقر معهد التدريب البحري بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة ابتداءً من اليوم الاحد ولمدة يومين، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة. // انتهى //

15:23ت م

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