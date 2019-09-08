السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لمناقشة التقرير الختامي للجنة متابعة أعمال حج 1440هـ



جدة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة التقرير الختامي للجنة متابعة أعمال حج 1440هـ.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجان الميدانية خلال حج العام الماضي التي شملت الإسكان والخدمات والمرافق العامة والصحة والهلال الأحمر، حيث تم تنفيذ أكثر من 6.299 جولة ميدانية لمتابعة العمل والوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الأعمال المنفذة خلال موسم الحج في صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة, حيث مرّت مرحلة القدوم بسلاسة بفضل الله ثمّ بسهولة الاجراءات المطبقة من قبل كافة الجهات في جميع الصالات، بالإضافة إلى دور مبادرة طريق مكة في تسهيل عمليات استقبال ودخول الحجاج.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

15:21ت م

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