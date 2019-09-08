السعودية اليوم / بلدية النعيرية ترفع أكثر من مليونين و400 ألف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات خلال العام الماضي



الدمام 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

كشفت بلدية محافظة النعيرية عن إحصائية أعمال النظافة العامة التي نفذتها خلال العام الماضي 1440هـ, لإزالة الأنقاض والمخلفات والنفايات ورفع السيارات التالفة والمهملة من الساحات والشوارع الرئيسية بالمحافظة ، إلى جانب كنس ورفع الرمال وتسوية الأراضي الفضاء بالأحياء والمداخل، وذلك ضمن مشاركتها بحملة معالجة التشوّه البصري "تحسين المشهد الحضري.. كذا أحلى".

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن البلدية قامت خلال العام الماضي برفع 2,495,520 م3 من الأنقاض والمخلفات بأحياء ومداخل المحافظة , مشيرا إلى أنه تم تكثيف أعمال رفع وإزالة الأنقاض من المدخل الشرقي والغربي ومحيط مقبرة الشهداء جنوب المحافظة وسوق الأنعام وأحياء (الصناعية – المحمدية – العزيزية – الربيع – الخليج) والمراكز والهجر التابعة (السلمانية – النقيرة – نقير) , كما تمّ رفع 98,400 م3 من أنقاض ومخلفات البناء, و45,360 طناً من النفايات المنزلية ونقلها للمردم الصحي, ورفع 13,652 م3 من الرمال بالمداخل والأحياء الداخلية.

وبين أن البلدية تعمل وفق خطة إستراتيجية موضوعة مسبقاً تعدُّ النظافة عنواناً حضارياً وجزءاً أساسياً من مهامها المتعددة، كما أنها تعمل ممثلة في الإدارات والأقسام ذات العلاقة من خلال الدور الرقابي والتوعوي وعبر عدد من البرامج ، على رفع المخلفات والنفايات ومتابعة أعمال الكنس الآلي واليدوي, والتقاط المبعثرات وإزالة السيارات التالفة والمهملة واللوحات الدعائية غير المرخصة, إضافة إلى برامج مكافحة الحشرات والقوارض والوقوف على نظافة المرافق العامة ، وغيرها من الأعمال .

وأفاد المهندس الرجباني بأنه تم رفع وإزالة 526 سيارة مهملة وتالفة من أحياء المحافظة, وإزالة 596 لوحة إعلانية, واستبدال 120 حاوية تالفة و 960 برميلاً, واستهلاك 530 لتراً و170 كيلوجراماً من المبيدات والمطهرات لرش الأحياء الداخلية وتجمعات المياه بحسب ما هو معمول به بالجدول الزمني لكل حي داخل المحافظة, مبينا أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج رش مكثف لمكافحة الحشرات, باستخدام أجهزة الرش وأجهزة الدخان والمبيدات الحشرية اللازمة لمكافحة تلك الحشرات .

// انتهى //

15:17ت م

0133





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية النعيرية ترفع أكثر من مليونين و400 ألف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات خلال العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.