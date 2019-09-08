السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل المحافظين المكلفين



الدمام 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، محافظ النعيرية ماجد العريفي، ومحافظ العديد سعد العجلان، ومحافظ رأس تنورة عبدالرحمن الرشودي، الذين صدر قرار تكليفهم من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية مؤخراً.

وأكد سموه خلال اللقاء بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله – حريصان على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، وأنه يجب على المحافظين الرفع عن ما يلمسونه من احتياجات أهالي المحافظات، وما يلمسونه من قصور في أداء الأجهزة المختلفة.

ونوه سموه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - أيدهما الله - من اهتمام بالمشروعات التنموية في جميع أنحاء المملكة ، مبيناً أن ذلك أمانة عظيمة يتحملها الجميع أمام الله أولاً ثم أمام ولاة الأمر ، مشيراً إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، وسموه ، داعمان لكل المشروعات والمبادرات التي تسهم في تطوير المحافظات والمنطقة، وحريصان على تذليل العقبات أمام جميع الجهات ، وأن تكون محافظات المنطقة مساهماً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة على ضرورة العمل التكاملي مع مختلف الجهات، والاستفادة من التقنية في تيسير الأعمال، وأن تكون القلوب قبل الأبواب مفتوحة لجميع أفراد المجتمع، مع ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأعمال المحافظات ، متمنياً سموه للمحافظين التوفيق في أداء الأمانة التي يحملونها.

من جهته أعرب المحافظون المكلفون عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة ، وحرصه على الاستماع لهم، وتوجيههم بشأن تطوير الأعمال، والمضي قدماً في تحقيق المستهدفات المرسومة، والسعي لتطوير المحافظات والمراكز بما يتواكب مع رؤية المملكة، وتطوير الثروة البشرية في كل المحافظات للنهوض بالمنطقة وفق تطلعات القيادة الرشيدة - أعزها الله -.

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15:12ت م

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