السعودية اليوم / مستشفى حوطة سدير ينهي معاناة امرأة من زائدة دودية



الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

أسهم الفريق الطبي بمستشفى حوطة سدير في إنهاء معاناة امرأة حامل في الشهر الخامس من حملها الأول، حيث كانت تعاني من ألم في أسفل البطن لمدة أربع ساعات مصحوب بقيء واستفراغ شديد .

وبين المستشفى أنه وبعد الكشف على المريضة وإجراء التحاليل اللازمة اتضح أنها تعاني من التهاب حاد للزائدة الدودية, حيث تم شرح الحالة المرضية لها ولذويها بالتشخيص وحاجتها لعملية عاجلة لإزالة الزائدة الدودية، وبعد موافقة المريضة تم إجراء العملية بنجاح واستؤصلت الزائدة التي كانت ملتهبة بدرجة كبيرة .

// انتهى //

15:11ت م

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