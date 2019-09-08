

الأحساء 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، اليوم في مكتبه بديوان المحافظة بالهفوف، رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء معالي الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، يرافقه مدير الشؤون الصحية بالأحساء الاستاذ عبدالحميد بن عبدالله العمير.

ونوه سموه خلال اللقاء بما توليه الدولة من اهتمام بالقطاع الصحي، مستعرضاً الموضوعات المتعلقة بالجوانب الصحية في المحافظة والخطط التطويرية في سبيل الرقي بمجمل الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.

بدوره قدم معالي الدكتور الشعيبي، شرحاً عن دور التجمع الصحي في المرحلة القادمة.

//انتهى//

14:56ت م

0119





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.