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بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة 

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2019-09-08

بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة 

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت لجنة إسكان الحجاج بمنطقة المدينة المنورة, عن البدء في استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1441 هـ لمبانيهم من فنادق ودور سكنية.

كما دعت اللجنة المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة المراجعة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح قبل انتهاء المدة المحددة.



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