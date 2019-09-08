شكرا لقرائتكم بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-08 بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت لجنة إسكان الحجاج بمنطقة المدينة المنورة, عن البدء في استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1441 هـ لمبانيهم من فنادق ودور سكنية. كما دعت اللجنة المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة المراجعة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح قبل انتهاء المدة المحددة.











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