قبل صرف الدعم .. تأثير تغيير الآيبان على حساب المواطن

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح حساب متابعات الخليج 365 التأثير المترتب على تغيير الآيبان البنكي قبل موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًا على استفسار بخصوص تغيير الآيبان البنكي بالقول: في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 ” سبتمبر” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر أكتوبر، وسيتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا للدعم على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

Advertisements

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه ستصل للمستفيد رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الـ22 من الدعم في حسابات المستفيدين يوم 10 سبتمبر الجاري.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.