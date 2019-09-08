الغذاء والدواء تحذر مروجي المستحضرات الطبية مجهولة الهوية

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنها تقوم برصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة، وتقوم بمتابعة من يسوقها داخل المملكة.

وحذرت الغذاء والدواء عبر حسابها في موقع “تويتر”، كل من يشارك في ترويج الأدوية داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة من أنه سيكون عرضة للمساءلة النظامية.