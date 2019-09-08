بوتين يدلي بصوته في انتخابات مجلس دوما مدينة موسكو

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأحد إلى مركز الاقتراع بمبنى أكاديمية العلوم الروسية بالعاصمة للتصويت في انتخابات مجلس دوما مدينة موسكو.

وبعد المشاركة في التصويت أعلن الرئيس بوتين أمام الصحفيين أن الشيء المهم في الانتخابات هو ليس عدد الساسة المحتملين بل نوعية عملهم في مناصبهم بعد الانتخابات.

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وعبر عن أمله بمشاركة المرشحين الجديرين فقط في الانتخابات الحالية، مضيفا أنه لا يعرف شخصياً المرشح الذي صوت له.

وتشهد 85 منطقة روسية اليوم الأحد “يوم الاقتراع الموحد”، حيث يختار الناخبون الروس النواب لـ 13 مجلساً تشريعياً و16 محافظاً. كما تجري في 22 منطقة انتخابات البرلمانات المحلية.

ويصوت الرئيس بوتين في مركز الاقتراع المذكور تقليديا. وقد تم ذلك في الانتخابات الرئاسية لأعوام 2000 و2004 و2008 و2012 و2018.

وافتتحت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس دوما مدينة موسكو في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي. ويشارك فيها 225 مرشحاً.