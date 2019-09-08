الصحة تنشر فيديو توعوياً لإنقاذ المصاب بنزيف الأنف

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحياناً يتعرض بعض الأشخاص وخاصة الأطفال للرعاف أو ما يُعرف بنزف الأنف؛ ما يصيب الأمهات والأطفال بالخوف والتوتر، وقد يتضرر المصاب نتيجة للتعامل بشكل خاطئ.

وفي هذا السياق نشرت وزارة الصحة فيديو توعوياً للتعامل الصحيح مع الرعاف محذرة من الخطأ الشائع بإعادة الرأس إلى الخلف بزعم إرجاع الدم وهو ما يؤدي لنتائج خطيرة، حيث نصحت الصحة باتباع الخطوات التالية:

– تحلى بالهدوء وعدم الخوف.

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– اجلس في وضع قائم مع انحناء الرأس قليلاً للأمام لعدم دخول الدم إلى الحلق.

– اضغط برفق على الجزء الأسفل من الأنف بإصبعي السبابة والإبهام من 5 إلى 10 دقائق متواصلة.

– إذا استمر النزيف فلا بأس من مواصلة الضغط على الأنف لمدة مثلها إضافية.

– تجنب الإجهاد البدني لمدة 12 ساعة بعد الرعاف.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في حال استمرار النزيف لمدة 30 دقيقة أو الشعور بالدوار “الدوخة” اتصل بوزارة الصحة على الرقم التالي: “937 “.