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حقيقة اختطاف بنت في الخرج

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع حقيقة اختطاف بنت في الخرج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، نبأ يفيد باختطاف 4 أشخاص يستقلون سيارة من نوع “جيب”، بنت من محافظة الخرج، وأطلقوا هاشتاج “بنت_مخطوفة_بالخرج”، تصدر قائمة الأكثر تداولًا.

جاء ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه الجهات المسؤولة أي معلومات تتعلق بواقعة الاختطاف، فيما كشفت مصادر لـ”الخليج 365”، أن ما تم تداوله غير صحيح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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