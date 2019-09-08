الان تتابع حقيقة اختطاف بنت في الخرج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، نبأ يفيد باختطاف 4 أشخاص يستقلون سيارة من نوع “جيب”، بنت من محافظة الخرج، وأطلقوا هاشتاج “بنت_مخطوفة_بالخرج”، تصدر قائمة الأكثر تداولًا.
جاء ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه الجهات المسؤولة أي معلومات تتعلق بواقعة الاختطاف، فيما كشفت مصادر لـ”الخليج 365”، أن ما تم تداوله غير صحيح.
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