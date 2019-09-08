شكرا لقرائتكم خبر عن جيل جديد يحمل لواء القيادة.. «الكفاءة وتحقيق المؤشرات» المعيار الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تثبت الأوامر الملكية التي يصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الدوام، أن الأمراء شأنهم شأن المواطنين جميعاً، في التعيين بالمناصب وتكليفهم بالمهمات المختلفة لخدمة الوطن وأبنائه.

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ويؤكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أنه يضطلع دوما بتكليف ومتابعة دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالإشراف مباشرة على عمل الوزراء والمسؤولين في الدولة، مشددا على أن المعيار الأول في الترشيح للمقام الكريم لديه هو الكفاءة وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة.

ولتأكيد قدرة الجيل الجديد من أبناء الأسرة الحاكمة على المساهمة في بناء دولتهم بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حملت الأوامر الملكية أيضا تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً في مملكة البحرين الشقيقة.

الأوامر الملكية هذه، كما جميع الأوامر الملكية السابقة، تثبت أن الفرصة متاحة أمام جميع أبناء الوطن وليست محصورة بأشخاص معينين، تحت توجيهات خادم الحرمين والإشراف المباشر لولي العهد.