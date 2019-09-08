شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: شكراً للملك وولي العهد.. عملي توّج حياتي بشرف عظيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قدم المهندس خالد الفالح شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على منحه فرصة خدمة الوطن، مهنئاً الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تعيينه وزيراً للطاقة. وقال الفالح في تغريدات عبر حسابه في «تويتر»: «أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم».

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وأضاف الفالح: «أهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للطاقة، راجياً له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام».

وتابع: «ختاماً أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح».

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً ملكياً نشر في الدقائق الأولى من صباح اليوم (الأحد) يقضي بإعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.