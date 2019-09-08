شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان بذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. Advertisements وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرحمان، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرحمان، راجياً لحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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